«Семья года 2020» из Кировграда примет участие во всероссийском конкурсе (ФОТО)

Свердловские семьи поборются за звание «Семья года» на всероссийском конкурсе. В том числе, участие примут и Собакины-Рязановы из Кировграда, победившие на региональном этапе. Мама, папа и трое детей хотят вдохновить своим примером других: работа, школа, секции – не помеха для творческого развития и общения всей семьи. Как Собакины-Рязановы победили в конкурсе и какие у них планы на жизнь – в материале «Нового Дня».

Региональный конкурс «Семья года» Министерство социальной политики Свердловской области проводит уже в 28-й раз, но из-за пандемии он впервые прошел онлайн. 300 семей на протяжении года получали задания, снимали результат на фото и видео, высылали жюри. В финал прошли 12 семей, а победителями стали Собакины-Рязановы из Кировграда.

«Мы в Кировграде много лет занимали призовые места в «Поющей семье». В «Семье года» на городском уровне участвовали раньше, а вот в областной этап прошли впервые. И победили – нам подарили ноутбук и комплектующие для него. Муж не верил, что мы станем лучшими, а у меня, если честно, было такое предчувствие. Мы считаем, что нужно проявлять себя, показывать свои таланты», – рассказала Ольга Собакина-Рязанова корреспонденту «Нового Дня».

У каждого в этой семье – свои таланты: отец семейства Андрей профессионально занимается пением во Дворце культуры, участвует в спектаклях. Вместе с женой ставит танцевальные номера. Дочь Ксения посещает балетную студию, а сыновья Ярослав и Семен увлекаются спортом. Собакины-Рязановы вместе ходят в походы и на рыбалку, участвуют в конкурсах, которые проводят и в Кировграде, и за его пределами.

Ольга – невероятно женственная. По ней не скажешь, что она работает в Кировградской воспитательной колонии. «Раньше был свой небольшой бизнес, изготовление тортов. Сейчас у нас трое детей, так что я искала работу с графиком 2/2, чтобы уделять больше времени сыновьям и дочери. Так мы все успеваем: и творчеством заниматься, и спортом», – говорит Ольга. Отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня», мама рассказала, что мечтает еще об одной дочке. С четырьмя детьми они не станут менее активными, уверены Собакины-Рязановы.

«Мы надеемся, что кому-то подаем пример своим участием в конкурсе, что можно все успевать. Хотя, конечно, кто-то и завидует, обсуждает за спиной, плохо говорит. Но мы закрываем на это глаза», – говорят победители регионального этапа конкурса «Семья года».

Собакины-Рязановы жалеют, что в этом году из-за коронавируса состязания прошли в режиме онлайн. «Живые конкурсы, когда ты выходишь на сцену, заряжают эмоциями намного сильнее», – говорит мама Ольга. Собакины-Рязановы надеются, что всероссийский этап и его финал, который пройдет в Москве, состоится в офлайн-формате. Они уже готовятся подать заявку и, конечно, мечтают победить.

Кстати, принять участие в региональном отборе на всероссийский конкурс «Семья года» могут не только победители этого года, но и все желающие семьи. Для этого нужно обратиться с вопросами в управление социальной защиты по месту жительства, там вас соединят с нужным специалистом. Кроме того, уже начинается отбор семей для участия в первом этапе регионального конкурса «Семья года 2021». Для подачи заявки также нужно обратиться в муниципальное управление. Документы принимают до 10 июля.

Для справки. Конкурс «Семья года» проводится в рамках региональной подпрограммы «Счастливая семья». Ее цель – улучшение демографической ситуации, социальную поддержку семьи и детства. Министерство социальной защиты регулярно проводит мероприятия, которые направлены на укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление семейных ценностей, улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми и их защиту. Все это способствует созданию благоприятной демографической ситуации в регионе, решает проблемы социального сиротства. Кроме того, в рамках программы «Счастливая семья» работает система социальной защиты. Семьи с детьми могут рассчитывать на меры материальной и социальной поддержки, соцобслуживание в трудной жизненной ситуации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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