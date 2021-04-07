В Екатеринбурге задержали активистов, устанавливающих таблички памяти жертв репрессий

В Екатеринбурге сегодня активисты движения «Последний адрес» установили новые таблички, увековечившие память репрессированных. Два памятных знака появились на доме № 2 по улице 8 Марта – с именами советского полководца, командующего войсками УрВО Яна Петровича Гайлита и его жены, журналистки и писательницы Клеопатры Никифоровны Гайлит. Еще два знака – на доме по № 7 по улице 8 Марта. Их повесили в честь управляющих трестом «Востокохим» Василия Ивановича Воропаева и Василия Васильевича Андреева. Все четверо были реабилитированы посмертно «за отсутствием состава преступления». Движение «Последний адрес» занимается установкой табличек на домах, в которых жили репрессированные и затем реабилитированные жители Свердловска.

А вскоре стало известно о задержании активистов, об этом сообщают их знакомые. Анну Пастухову посадили в полицейскую машину сразу после окончания акции с табличками. На нее оформляют протокол за участие в январских шествиях в поддержку Алексея Навального. Также задержан Анатолий Свечников. Отметим, задержанные также являются участниками уральского «Мемориала», который внесен в реестр нежелательных организаций.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

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