Сегодня выберут победителя премии Headliner года

Сегодня вечером станет известно имя победителя Всероссийской ежегодной премии Headliner года. Церемония пройдет в онлайн-формате, транслировать ее будут YouTube-каналы КОРТРОС_LIVE и GK KORTROS.

Откроется она паблик-током о духе времени и изменениях последнего года. В дискуссии примут участие члены жюри, модератором выступит издатель, литературный критик, сооснователь Ярмарки интеллектуальной литературы non-fiction Александр Гаврилов. В числе спикеров историк культуры, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение», основатель литературной премии «НОС» Ирина Прохорова, помощник Президента Республики Татарстан, член Общественной палаты РФ Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель, сооснователь Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», издательского дома «Афиша», компании «Сделано» Илья Осколков-Ценципер, экс-вице-президент Фонда «Сколково», заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и глава девелоперской группы федерального уровня ГК «КОРТРОС», политик, литератор и фотохудожник, автор семи сборников стихов, лауреат премии «Поэт года – 2017» Вениамин Голубицкий.

После паблик-тока будут объявлены имена победителей – по три лидера экспертного голосования в каждой из пяти номинаций: «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Общество и социальные проекты», «Спорт и здоровье». 15 человек получат гранты в размере 200 тысяч рублей на развитие проектов. Главный победитель – хедлайнер года, выбранный жюри, –получит грант два млн рублей.

В церемонии примут участие номинанты и эксперты премии. Ведущим выступит Алекс Дубас, прозвучат музыкальные номера от Этери Бериашвили, Алексея Кортнева и Гоши Куценко. Начало паблик-тока – в 18:00, церемонии – в 19:00.

Трансляция премии

Екатеринбург, Елена Сычева

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