российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 апреля 2021, 13:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Сегодня выберут победителя премии Headliner года

Сегодня вечером станет известно имя победителя Всероссийской ежегодной премии Headliner года. Церемония пройдет в онлайн-формате, транслировать ее будут YouTube-каналы КОРТРОС_LIVE и GK KORTROS.

Откроется она паблик-током о духе времени и изменениях последнего года. В дискуссии примут участие члены жюри, модератором выступит издатель, литературный критик, сооснователь Ярмарки интеллектуальной литературы non-fiction Александр Гаврилов. В числе спикеров историк культуры, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение», основатель литературной премии «НОС» Ирина Прохорова, помощник Президента Республики Татарстан, член Общественной палаты РФ Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель, сооснователь Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», издательского дома «Афиша», компании «Сделано» Илья Осколков-Ценципер, экс-вице-президент Фонда «Сколково», заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и глава девелоперской группы федерального уровня ГК «КОРТРОС», политик, литератор и фотохудожник, автор семи сборников стихов, лауреат премии «Поэт года – 2017» Вениамин Голубицкий.
После паблик-тока будут объявлены имена победителей – по три лидера экспертного голосования в каждой из пяти номинаций: «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Общество и социальные проекты», «Спорт и здоровье». 15 человек получат гранты в размере 200 тысяч рублей на развитие проектов. Главный победитель – хедлайнер года, выбранный жюри, –получит грант два млн рублей.
В церемонии примут участие номинанты и эксперты премии. Ведущим выступит Алекс Дубас, прозвучат музыкальные номера от Этери Бериашвили, Алексея Кортнева и Гоши Куценко. Начало паблик-тока – в 18:00, церемонии – в 19:00.

Трансляция премии

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

В Екатеринбурге задержали активистов, устанавливающих таблички памяти жертв репрессий. / «Семья года 2020» из Кировграда примет участие во всероссийском конкурсе (ФОТО). / Росимущество требует признать недействительной сделку по покупке земли для «Титановой долины». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Культура, Наука, Общество, Россия,