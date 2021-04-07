На Среднем Урале выявлено 127 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 127 новых случаев Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 43. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 457.

Состояние 291 больного оценивается как тяжелое, 145 находятся в реанимации, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 683. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Выписано 140 человек. Общее число выздоровевших достигло 76 878.

За сутки зарегистрировано 7 случаев смерти больных Covid-19, всего – 2 791.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

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