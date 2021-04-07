Водоканал оштрафован за загрязнение реки Тагил

Водоканал Нижнего Тагила оштрафован за сброс сточных вод в реку Тагил с превышением допустимой концентрации вредных веществ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облпрокуратуры, в марте 2018 года ООО «Водоканал-НТ» получило разрешение на сброс сточных вод в реку Тагил в районе Западной системы очистных сооружений. При этом было запрещено превышать предельно допустимую концентрацию вредных веществ в сбросах.

Но проверка установила, что ООО «Водоканал-НТ» с ноября по декабрь 2020 года превышало допустимые параметры. Прокуратура возбудила административные дела в отношении юрлица и его руководителя по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды и при сбросе сточных вод в водные объекты».

По результатам рассмотрения дел ООО «Водоканал-НТ» оштрафовано на 80 тыс. рублей, руководитель предприятия – на 10 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла директору ООО «Водоканал-НТ» представление об устранении выявленных нарушений закона. Предприятие приняло меры к устранению нарушений. Проводятся проектно-изыскательские работы, направленные на реконструкцию Западной системы очистных сооружений, совместно с Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора составлен план снижения сбросов.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 07.04.21

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