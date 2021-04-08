В офисе адвоката Колосовского проходят обыски

ФСБ и ГСУ ГУ МВД проводят обыски в здании адвокатской конторы «Магнат», где работает известный адвокат Сергей Колосовский. Как рассказал «Новому Дню» заведующий адвокатской конторой «Магнат» Андрей Мелихов, поводом стало уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Он отметил, что мероприятия идут в том же здании, где находится адвокатская контора, но в помещениях, где работает юридическая финансовая компания «Магнат». Это разные фирмы. Пока подробности интереса силовиков неизвестны.

По словам адвоката Марии Кириловой, обыски идут в том числе там, где работают адвокаты. «Обыскивают наши рабочие места, обыски незаконные, никакого судебного решения нет, на все нарушения, на которые мы указываем, закрываются глаза», – прокомментировала адвокат «Новому Дню».

По данным «Коммерсанта», обыски связаны с работой обнальщиков. «В качестве мер предосторожности «обнальщики» использовали офис в том же здании, где располагается адвокатская контора, что в значительной степени осложнило доступ к нему со стороны силовиков, так как для проведения следственных действий необходимо было получить специальное разрешение суда», – сообщает издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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