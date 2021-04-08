В Свердловской области в кормах животных обнаружили следы ГМО

В последние три года на территорию Свердловской области не ввозились семена растений с признаками ГМО, сообщили специалисты Россельхознадзора. В кормах для животных ГМО были обнаружены, но в пробных партиях, которые еще не поступали для питания.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, исследования ввозимых семян идут с 2018 года. Для нашей зоны характерны изменения в следующих культурах: кукуруза, фасоль, соя, рапс, баклажан, дыня, кабачок, свекла, сладкий перец, томат чечевица, яблоня и другие. За весь период семян с содержанием ГМО обнаружено не было. В прошлом году проведено 250 исследований и в пробах тоже следов не обнаружено. В ведомстве уточнили, что выращивать такую продукцию нельзя, поскольку сложно предсказать, к чему приведет скрещивание таких растений с другими культурами.

Также Россельхознадзор проверяет корма и кормовые добавки. Из 243 исследований положительный результат на ГМО был в 12 пробах. Но ГМО-корма – это продукция, которая содержит сою, пояснили в ведомстве. И все обнаружения, которые были в лаборатории, произошли во время «входящего контроля сырья пробной партии»: производители исследуют их до начала массовых поставок.

При этом ученые до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос о вреде либо безопасности ГМО-продукции. Проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин считает, что без ГМО в современном мире уже не обойтись.

«Продукты уже присутствуют в рационе питания человека и животного. Но сегодня никто точно не может сказать о влиянии ГМО на популяцию населения. Надо чтобы несколько поколений питались только этими продуктами. При этом, конечно, исследования останавливать нельзя», – отметил Карпухин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

На данный момент исследователи не могут с точностью сказать, что ГМО-продукты влияют на появление аллергических реакций.

«Если брать все, что в 1990-х годах было разработано и использовалось в пище, то сложно угадать что именно влияет. Может быть аллергия – это реакция на красители или консерванты, а не на ГМО. Нужно смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – отметил представитель университета.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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