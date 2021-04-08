Орлов: «Обещать, что мы построим вторую ветку метро, я не буду»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не будет обещать горожанам, что вторая ветка метро будет построена. Тем не менее, бюджетные средства на нее все равно тратятся.

«160 млн рублей выделено в прошлом году – это технико-экономическое обоснование по второй ветке метро, это предпроектные работы, – рассказал мэр. – Метро – очень удобный вид транспорта, но его строительство дорогое, поэтому обещать, что мы построим вторую ветку, я не буду. Но мы будем работать над возможностью строительства – на следующей неделе встреча с директором московского метрополитена, буду на учебе в Сколково, будем смотреть технологии, которые используются в Москве, и смотреть, можно ли так у нас, учитывая нашу плотную застройку, работы по выносу сетей».

Как уже сообщал «Новый День», недавно в администрации Екатеринбурга пересчитали стоимость второй линии метрополитена, которая, как надеются горожане, в будущем соединит районы ВИЗ и ЖБИ. Разработка проектной документации составит от 2,7 до 3,2 миллиардов рублей, а общий бюджет строительства подземки варьируется от 93 до 124 млрд – в зависимости от принятых технических решений. Об этом сообщил 6 апреля начальник строительного комитета мэрии Алексей Корюков, выступая на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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