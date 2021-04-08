Свердловчане переговорили москвичей по мобильникам

Жители Свердловской области стали чаще разговаривать по мобильному телефону. В среднем с начала года один абонент стал тратить на голосовое общение на 25 минут в месяц больше. Ночь – не исключение, отмечают аналитики «Мегафона»: ежедневно на период с нуля часов до пяти утра приходится свыше полумиллиона минут.

Любимый день для разговоров – понедельник. Пиковое время, когда максимальное число жителей одновременно набирает номера друзей и коллег, приходится с 11:00 до 12:00 часов дня. Наименьшая активность фиксируется в воскресенье, в этот день абоненты предпочитают проводить время в интернете.

С начала года клиенты «Мегафона» стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог – собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

«Свердловчане активно подхватили новинку, порядка 40% от всех голосовых вызовов приходится на сеть VoLTE. Если весь объем минут этого года сравнить с песнями, получится мелодия длиной в пять столетий. Бонусом к чистому звучанию абоненты получают меньший расход заряда смартфона и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости», – отметил технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Использование технологии VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Разговор возможен с абонентами любых операторов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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