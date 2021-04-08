В Екатеринбурге «заминировали» суды и детские сады

Волна лжеминирований прокатилась сегодня по Екатеринбургу: угрозы поступили в суды и детские образовательные учреждения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского облсуда, письма с сообщениями о минировании получили все районные суды Екатеринбурга, кроме Орджоникидзевского. В данный момент Верх-Исетский, Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Чкаловский райсуды уже вернулись к работе: спецслужбы обследовали здания и не нашли ничего подозрительного. Проверка в Кировском суде еще продолжается.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что тревожная информация поступила в ЕДДС. «У нас уже проверены все наши учреждения, ничего не было обнаружено», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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