«Уральские авиалинии» восстановили частоту полетов из Екатеринбурга в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возвращает частоту полетов из Екатеринбурга в Москву и обратно на допандемийный уровень. Летом по этому маршруту будут выполняться до семи рейсов в день.

«Почти год наши самолеты совершали полеты по самому популярному маршруту в усеченном режиме. И вот сейчас мы возвращаемся на прежний уровень», – сообщили в пресс-службе перевозчика. Стоимость авиабилетов составит от 3 795 рублей в одну сторону. К оплате также принимаются бонусы программы лояльности «Крылья».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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