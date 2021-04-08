Власти готовятся к приезду Путина на объекты Универсиады в Академическом (ФОТО)

Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня проверили, как идет строительство двух объектов Универсиады в Академическом – Академии тенниса и Дворца дзюдо. Предполагается, что президент России Владимир Путин приедет в Екатеринбург на студенческие игры, и принимая во внимание его спортивные интересы, можно предположить, что он заглянет на территорию будущего восьмого района города.

«Мы, наверное, прекрасно понимаем, учитывая некоторые пристрастия президента, что он наверняка посетит Универсиаду в 2023 году. А если это так, он наверняка приедет посмотреть на объект, где проходит соревнование по самбо и дзюдо», – отметил сегодня в ходе выездного совещания депутат Михаил Матвеев. Начальник управления администрации города по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина согласилась, что к этому стоит быть готовыми. Она напомнила, что строительство Дворца дзюдо началось в апреле прошлого года, сдать его должны к декабрю 2022 года. Здесь будет восемь татами, то есть заниматься смогут восемь детских групп. После соревнований объект передадут Областной государственной школе по самбо и дзюдо, которую будут посещать дети с 10 лет. Вместимость – около тысячи человек в обычном режиме и около 2,5 тысячи во время студенческих игр.

Второй объект, который находится здесь же, рядом с Преображенским парком, – Академия тенниса. Он работает с ноября прошлого года. По словам учредителя ООО «Детская академия тенниса «Гринвич» Константина Погребинского, сейчас здесь работают четыре корта, к лету академия заработает в полную силу, запустится уличные площадки. Но уже сейчас комплекс пользуется популярностью: занимаются как профессиональные спортсмены, так и любители. В числе последних – жители Академического, довольные тем, что в их районе появился такой крупный спортивный объект.

Уже известно, что Академия тенниса будет использоваться как тренировочная площадка во время Универсиады. Решается вопрос, где будут проходить непосредственно соревнования – здесь или в Сысерти. «Интерес жителей есть, загрузка у нас увеличивается, мы на правильном пути. Когда мы только начинали строить, задачи провести Универсиаду не стояло. Но Академия ее провести готова, если будет принято такое решение», – сказал Погребинский. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» он заметил, что для соревнований необходимо построить дополнительные корты, но спортсменам будет удобнее заниматься и тренироваться именно здесь. «Как хорошо, что все это у нас есть, что у нас есть талантливые теннисисты. Объект однозначно попал в список для Универсиады, вопрос о соревнованиях будет решен к декабрю», – добавила Фитина.

Комфортность площадки подтверждают и спортсмены. Сегодня в Академическом тренировалась серебряный призер 2019 года юниорской олимпиады в Баку Екатерина Маклакова. Она занимается в Академическом с ноября, с момента открытия, – девушка говорит, что удобно все, начиная от качества покрытия корта до душевых.

В ближайшем будущем к спортобъектам сделают удобный подъезд – в планах продлить улицу Чкалова на отрезке от Сахарова до улицы Парина, дорогу должны сдать в 2022 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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