Депутат – директор школы отправится в колонию за растрату

Асбестовский суд вынес приговор директору школы № 21 Евгении Смирновой, которая одновременно является депутатом городской думы от «Единой России».

Она признана виновной в мошенничестве и растрате имущества с использованием служебного положения и приговорена к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, она должна будет вернуть в городской бюджет присвоенные 3,6 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, с 2012 года по 2019-й Смирнова начисляла зарплату и выписывала премии «мертвым душам», то есть фиктивным сотрудникам школы. Кроме того, она за бюджетный счет купила оборудование для изготовления кислородных коктейлей, то есть потратила средства на технику, не соответствующую целям образовательного учреждения. Оборудование Смирнова оформила под видом поставки бумаги, картриджей для принтеров и школьного мела. Деньги от продажи школьникам кислородных коктейлей она присваивала. Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями Смирновой, составила свыше 3,6 млн рублей.

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 09.04.21

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