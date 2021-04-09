Центр Екатеринбурга перекроют из-за забега

В этом году в Екатеринбурге пройдут офлайновые забеги. О первых стартах сообщили организаторы «Майской грозы» и «Весны Победы», оба мероприятия пройдут 2 мая.

Ради бегунов будет перекрыт центр города с 9 утра до 14 часов дня. Спортсмены побегут от ДИВСА по проспекту Ленина, через улицу 8 Марта в сторону Ельцин-центра. В этом году забег пройдет уже в шестой раз.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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