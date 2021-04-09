Счетная палата проверит, как Уралвагонзавод тратил бюджетные деньги

Уралвагонзавод вошел в число предприятий, на которые в этом году придет с проверкой Счетная палата РФ.

Планы проверок опубликованы на официальном сайте СП. Там указано, что в Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» будет проведено контрольное мероприятие «Оценка эффективности расходования средств федерального бюджета, направленных на развитие технологической и производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающих выпуск бронетанкового вооружения и техники».

Кроме самого завода аудиторы проверят Центр корпоративного управления – московское представительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Москва). Срок начала проверки не называется.

Москва, Нижний Тагил, Елена Владимирова

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 09.04.21

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