В Свердловской области закрылись все ледовые переправы

Сотрудники госинспекции по маломерным судам закрыли все 16 ледовых переправ, действовавших на Среднем Урале этой зимой. Из-за теплой погоды и интенсивного разрушения льда на водоемах передвигаться на зимниках стало опасно.

Сегодня инспекторы ГИМС совместно с собственниками ледовых переправ зачернили лед в местах выезда и установили знаки, запрещающие движение автотранспорта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Спасатели просят жителей быть бдительными и не пренебрегать аншлагами «Выход на лед запрещен!» и «Въезд на лед запрещен!».

В этом году ледовые переправы были организованы на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва. За их безопасностью следили сотрудники ГИМС. За зимний период никаких происшествий на переправах не зарегистрировано.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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