«Уральские авиалинии» почти восстановили пассажиропоток после пандемии

В марте авиакомпания «Уральские авиалинии» почти восстановила пассажиропоток до уровня, который был до пандемии коронавируса. За месяц самолеты перевезли 596 111 пассажиров – это 90% от количества в марте 2019 года

«Пассажиропоток и количество выполненных рейсов показывают стабильный рост и приближаются к допандемийному уроню. В марте 2021 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 596 111 пассажиров (90% к 2019 году). Среди них на внутренних линиях – 431 723 пассажира, на международных линиях – 71 609 и по СНГ – 92 779 человек. Из 4199 рейсов в марте 2987 были внутрироссийскими, 461 – международный и 751 – в страны ближнего зарубежья», – сообщает сегодня пресс-служба «Уральских авиалиний».

Всего за первый три месяца 2021 года авиакомпания перевезла уже 1,4 миллиона пассажиров (79% от уровня 2019 года).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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