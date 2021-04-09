Политсобытие недели. Слухмейкеры активно «уходят» Куйвашева – кто и зачем

«Новый День» представляет второй выпуск своей новой рубрики – политическое событие недели. Сегодня наш эксперт – политолог Сергей Мошкин. По его мнению, наводнившие телеграм-каналы сообщения о скорой отставке губернатора Евгения Куйвашева – это если и не событие, то весьма интересный факт.

«Это довольно любопытный факт, особенно на фоне нового губернаторопада, – отставок глав Ульяновской области, Республики Тыва, – считает Мошкин. – Возможно, иногда губернатор сам становится источником слухов о своем переезде в Москву, потому что ему этого очень хочется. Реальных причин для его отставки нет, он середнячок, полностью лоялен Кремлю, старается справляться со своими обязанностями. Работает – и работает.

Кто-то может предположить, что за этими слухами стоит Владимир Якушев. Да, у него и сейчас – статусная должность, но она не дает никаких управленческих ресурсов, кроме грозного нахмуривания бровей, у него в руках – ни денег, ни полномочий. Но это лишь одно из предположений. Когда появляются слухи, люди всегда строят версии, комбинации, теории – а почему это происходит? Известно, что Куйвашев хочет попасть на должность федерального замминистра. Кто-то пишет, что он не справится, – справится. А вот кто его заменит здесь? Область проблемная. Ставить заведомо непобедного кандидата на губернаторские выборы – это рискованно. А у Куйвашева дела пока идут неплохо. Раз он входит в партийный список и все идет к тому, что он его возглавит, значит, он не провальный».

Сергей Мошкин также не считает, что слухи об отставке Куйвашева могут исходить от бывшего «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова. «Я не думаю, что тут есть какая-то связь. Конечно, запустить слух легко, но встает вопрос – зачем? Какая у него может быть цель? Не думаю, что это связано», – считает Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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