Разбойник в темных очках и медицинской маске похитил 31 мобильник (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в разбойных нападениях на пункт микрозаймов и салон связи.

По версии следствия, 3 апреля он зашел в помещение пункта микрозаймов на улице Технической и под угрозой применения предмета, похожего на травматический пистолет, потребовал от работницы павильона отдать ему все деньги. Девушка 1994 года рождения испугалась и отдала злоумышленнику около 9 тысяч рублей. После этого мужчина сразу скрылся.

Спустя два дня, 6 апреля, он зашел в один из салонов сотовой связи на Сортировке, где так же, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавца отдать ему дорогостоящие устройства. В результате нападавшему удалось похитить 31 гаджет на общую сумму около 500 тысяч рублей. При этом в обоих эпизодах злоумышленник в целях конспирации использовал темные очки, перчатки и медицинскую маску.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, совместно городские и областные полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель 1979 года рождения. Мужчина признал свою причастность к данным преступлениям.

Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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