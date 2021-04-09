В Свердловской области привились от Covid-19 около 4% населения

Губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в инстаграме рассказал, как продвигается вакцинация от коронавируса в Свердловской области.

Он сообщил, что первую фазу вакцинирования прошли более 242 тысяч свердловчан, обе – почти 173 тысячи жителей региона. «Мы видим, что интерес уральцев к вакцинации высок. Люди понимают, что это надежный щит от болезни», – отметил Куйвашев. Добавим, что 173 тысячи человек – это около 4% населения региона («Новый День» уже сообщал, что власти планируют привить 70% свердловчан).

Тем не менее, Куйвашев утверждает, что вакцинация от коронавируса в Свердловской области снова набрала обороты. «Совсем недавно нам пришла новая партия «Спутника V» в 41 000 доз. Всё сразу раздали в больницы. Сегодня-завтра ждём партию векторовской вакцины «ЭпиВакКорона», рассчитанной на 1620 человек. Её мы долго не получали, но всё же удалось договориться о поставке. И дальше мы продолжаем тесно работать с Минздравом РФ, чтобы поставки препаратов в наш регион были ритмичными», – пишет он.

Сколько человек записалось на вакцинацию, но еще не получили ее, Куйвашев не сообщил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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