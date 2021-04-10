В связи с аномально жаркой погодой МЧС просит не жечь траву и не разводить костры

В эти выходные синоптики обещают Свердловской области аномально теплую погоду, температура будет на 7 градусов выше нормы. В связи с этим МЧС выпустило обращение, в котором граждан просят не жечь траву и мусор, не разводить костер при наличии ветра. В противном случае это может привести к пожару.

«10-16 апреля местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более», – говорится в сообщении синоптиков. На юге Свердловской области сегодня днем будет +12 – +17 градусов, в Екатеринбурге – +15 – +17. Завтра потеплеет до +15 – +20.

ГУ МЧС РФ по Свердловской области напоминает, что именно в такую погоду часто возникают пожары. И чаще всего причиной возгорания становится человек.

«Не выжигайте траву; не разводите костры в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра; не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю; мангал с углями для приготовления шашлыков должен находиться на высоте 20 см от земли; не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами; не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; проезжая в автомобиле по загородной трассе, не бросайте непотушенные окурки из окон», – говорится в обращении ГУ МЧС по Свердловской области.

Садоводов просят не жечь мусор на приусадебных участках и не загораживать пожарные проезды.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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