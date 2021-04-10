Общее число заболевших Covid-19 в регионе приближается к 84 тысячам

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших за все время уже приближается к 84 тысячам.

Уровень выявления коронавируса в последние дни остается стабильным. Треть случаев приходится на Екатеринбург, остальные – на города области. Всего новым вирусом переболели 83830 человек.

«Состояние 302 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 663. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в региональном оперштабе.

За сутки зарегистрировано 16 случаев смерти от коронавируса, всего с начала пандемии летальных исходов 2 828.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.04.21

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