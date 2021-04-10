При тушении пожара в строящемся доме погиб пожарный (ФОТО)

Сегодня утром в Асбесте во время пожара в строящемся частном доме рухнула стена. Обломками придавило одного из пожарных. От полученных травм мужчина скончался. Начата проверка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в строящемся частном доме в Асбесте поступило сегодня утром. Огнем было охвачено 64 квадратных метра. Во время тушения одна из стен рухнула, придавив пожарного. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области дополняют, что следственным отделом по городу Асбест начата доследственная проверка. Уже осмотрено место происшествия, идет опрос очевидцев. Будет назначена медицинская экспертиза. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Екатеринбург, Асбест, Анастасия Истомина

Екатеринбург, Асбест. Другие новости 10.04.21

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