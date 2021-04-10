В музее УГМК появились скафандр космонавтра и медаль Юрия Гагарина (ФОТО)

В преддверии Дня космонавтики в музейном комплексе УГМК открыли тематическую выставку с уникальными экспонатами. На открытой площадке установили автомобиль-амфибию «Синяя птица», используемый при эвакуации космонавтов, а в помещениях до мая можно будет увидеть скафандр уральского космонавта Сергая Прокопьева и медаль Юрия Гагарина.

Как рассказал на открытии выставки экскурсовод музейного комплекса УГМК Александр Межецкий, в экспозиции музея появились скафандр «Сокол КВ-1» для защиты космонавтов на борту космического корабля «Союз» и перчатка с правой руки космонавта от скафандра «Орлан-2». Он предназначен уже для работы за пределами орбитальной станции.

«Эти вещи побывали вместе с Сергеем Прокопьевым в открытом космосе и теперь находятся у нас в музее. Их можно будет увидеть на нашей выставке до конца мая», – уточнил Александр Межецкий.

Среди уникальных экспонатов в музейном комплексе УГМК теперь есть медаль, врученная Юрию Гагарину Академией наук СССР, а также образцы питания космонавтов. В брикетах, банках и тюбиках – полноценное меню на завтрак, обед и ужин.

Еще один новый экспонат появился накануне Дня космонавтики на площадке перед зданием музея. Это – автомобиль-амфибия «Синяя птица». Без такой машины нельзя представить ни одну операцию по поиску и эвакуации вернувшегося на землю космического экипажа. С 1975-го по 1991-й годы было произведено всего три десятка таких автомобилей. Они уже почти 50 лет сопровождают все старты и приземления космонавтов. Свое название – «Синяя птица» – вездеход получил за ярко-синюю расцветку, хорошо различимую и в пустыне, и в степи, и на снегу.

Специально для экспозиции техники-рестовраторы Верхней Пышмы восстановили этот ЗИЛ-49061. Поскольку в таких машинах космонавты проводят первые часы после приземления, автомобили оборудованы спальными местами, медицинско-спасательными средствами, климатической установкой, имеют запас воды и продовольствия на несколько суток.

«Сейчас гости видят одну машину из трех на открытой площадке экспозиции нашего музейного комплекса, еще у нас есть грузовой вариант «Синей птицы» с краном. На такой машине эвакуируют спускаемый аппарат. И третья машина – наверное, одна из самых интересных из этого семейства – это шнекороторный снегоболотоход – без него никуда. Это очень проходимая машина, преодолевает все виды бездорожья с помощью шнекового хода. После того, как ее восстановят, в экспозиции музея будут все три машины вездеходного комплекса поиска и спасания», – рассказал начальник отдела экскурсий музейного комплекса УГМК Григорий Павлюков.

Рядом с «Синей птицей» сейчас выставлены образцы современной техники воздушно-космических сил России: зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» и зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С». Для ее появления в музее есть еще один повод – во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.

Добавим, что на открытии новой экспозиции в музее УГМК специалисты аварийно-спасательного подразделения продемонстрировали перед гостями свое оборудование. Рядом с космической экспозицией они разбили временный палаточный лагерь, показывали и рассказывали всем желающим, как не запутаться в парашютных стропах и как правильно надевать защитный шлем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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