Почти 300 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса, из них лишь 34 – в Екатеринбурге. Состояние 281 человека врачи оценивают как тяжелое.

«137 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 661. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

За сутки зарегистрировано 10 смертей, общее количество летальных случаев с начала пандемии достигло 2 838.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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