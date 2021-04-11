В заброшенном здании обнаружили труп 28-летнего мужчины

В заброшенном здании в Краснотурьинске обнанужили тело 28-летнего мужчины. По некоторым данным, он покончил с собой, запустив перед этим трансляцию в соцсети. Проводится доследственная проверка.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть 9 апреля. Тело 28-летнего мужчины было обнаружено на территории заброшенного здания, его личность быстро установили полицейские. По сообщениям в группе «Краснотурьинс Live», молодой человек запустил трансляцию в соцсети, попрощался с близкими и покончил с собой.

«Ранее мужчина привлекался к административной ответственности, но злостным нарушителем общественного порядка не являлся. Сейчас участковые уполномоченные опрашивают круг его знакомых и родных, чтобы установить обстоятельства, которые привели к трагедии. Сыщики отрабатывают различные версии, в том числе связанные с возможными семейными неурядицами. У Александра – так звали погибшего – остались вдова и трое детей», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что начата доследственная проверка. Тело мужчины уже направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Опрашиваются родственники и знакомые. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Краснотурьинск, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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