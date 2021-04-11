Мошенники от имени Екатеринбургского митрополита вымогали деньги у руководителей

На крупные предприятия стали поступать звонки от мошенников, которые, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, просят денег. Глава епархии просит не вестись на подобные обращения и всегда требовать личной встречи.

Об инциденте с мошенниками митрополит Екатеринбургский Евгений сообщил в своем телеграм-канале.

«Позвонила добрая знакомая, руководитель достаточно крупного и высокотехнологичного предприятия нашей области. В волнении сообщила, что ей звонили и от моего имени, просили денег. Голос мой она знает. И как в сказке про семерых козлят – не поддалась на «развод». Просили «внушительную сумму» – девять тысяч рублей. Такое же обращение поступило и ее руководству в Москву, на головное предприятие… там голос не могли идентифицировать, но денег, к счастью, тоже не дали. Дорогие подписчики! Если вам поступит звонок от моего имени «дай денег» – не давайте! Требуйте личной встречи, или звоните в епархию. Все официальные просьбы на то и официальные, чтобы быть подтвержденными. Во избежание фейков!» – говорится в публикации.

Митрополит обратился в полицию, и сотрудники уже вычислили мошенника, который звонил на предприятия. Оказалось, что в данный момент он отбывает наказание в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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