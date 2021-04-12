Вылетел через окно машины и упал на газон: в страшной аварии погиб двухлетний мальчик (ФОТО)

В Каменске-Уральском в результате ДТП погиб двухлетний ребенок. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, мальчик от удара вылетел через заднее окно и упал на газон. Спустя несколько часов он скончался в реанимации больницы, не приходя в сознание. Инспекторы предполагают, что ребенок не был пристегнут ремнями безопасности, хотя и находился в детском кресле.

«В результате столкновения двух транспортных средств малолетний ребенок, находящийся в детском кресле и не пристегнутый ремнем безопасности вылетел из автомобиля и получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое взрослых получили травмы различной степени тяжести», – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла накануне около 22:00 в Каменске-Уральском. Автомобиль «Форд Мондео» столкнулся с ехавшим впереди «Фордом Орион». После удара «Форд Орион» слетел с дороги и врезался в дерево. В результате сильнейших ударов 2-летний мальчик, который сидел сзади, вылетел через заднее стекло и упал на газон. Малыша и 23-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали. Но мальчик скончался в реанимации, не приходя в сознание.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что «Фордом Мондео» управлял 32-летний мужчина. Он пояснил, что двигался по улице Алюминиевой в правом ряду, впереди него двигалась автомашина «Форд Орион», которая неожиданно начала притормаживать, он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. За рулем «Форда Орион» была 26-летняя-женщина, мать двоих детей – 5 и 2 лет. Также в салоне на находилась ее 23-летняя сестра. Дети ехали на заднем сиденье, в детских удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу, мама мальчиков утверждает, что все были пристегнуты ремнями безопасности, – сообщили в пресс-службе ГИБДД. – Судя по последствиям столкновения, в результате которого один из мальчиков вылетел из салона автомашины, можно предположить, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности, что говорит о нарушении ПДД. В отношении водителя автомашины «Форд Орион» возбуждено административное производство по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ».

Все участники аварии были трезвы. По факту ДТП представителями органов внутренних дел проводится расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.

Каменск-Уральский, Анастасия Истомина

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