После аномального тепла на Урал вернется снег

В Свердловской области действует метеорологическое предупреждение. В регионе всю неделю будет аномальная жара, температура воздуха будет выше среднемесячных значений на 6-7 градусов, а в среду и четверг днем воздух может прогреться до +20...+22 градусов. Правда, по информации главного синоптика Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, это ненадолго.

«Такая погода бывает в апреле, когда температура значительно превышает климатические значения, но апрель – месяц переходный, поэтому колебания и возвраты холодов могут быть. Это тепло, скорее всего, закончится в выходные дни, температура понизится и может быть даже мокрый снег. Тепло пока не очень надежное. Это привело к тому, что у нас раньше срока началось половодье и снег на открытых пространствах сошел», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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