В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по строительству

На пост вице-мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства назначен Рустам Галямов. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города. Ранее эту должность занимал Алексей Бирюлин, который перешел на работу в свердловское правительство.

Рустам Галямов начинал карьеру чиновника в Тюмени и ХМАО. В 2015 года он стал заместителем министра строительства Свердловской области, но проработал на этом посту всего год. С 2016 года и до назначения в Екатеринбурге Галямов занимал должность замглавы Фонда капремонта многоквартирных домов в Москве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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