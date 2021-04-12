За один квартал собаки Кольцовской таможни нашли более 50 кг насвая (ФОТО)

С начала 2021 года служебные собаки Кольцовской таможни нашли 50 кг насвая у пассажиров рейсов из Таджикистана и Узбекистана. По сравнению с первым кварталом прошлого года масса изъятого запрещённого к продаже в России вещества увеличилась вдвое.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, собаки указывали на нарушителей еще на входе в зону таможенного контроля. Чаще всего гости из стран СНГ перевозили в багаже свертки весом до 2 кг, но иногда масса насвая превышала и 4 кг. На вопросы таможенников пассажиры отвечали, что насвай им нужен только для личного пользования.

«Ввоз на территорию России табака ограничен. Совершеннолетний пассажир может перемещать в багаже или ручной клади не более 250 граммов табака для личного пользования», – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

За нарушение законодательства любители традиционного для Центральной Азии табачного изделия привлекаются к административной ответственности: им выписывают штраф, а насвай изымается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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