В городах Свердловской области регистрируется больше случаев коронавируса, чем в Екатеринбурге

В Свердловской области за последние сутки подтвердилось еще 124 случая коронавируса. Из них только 38 – в Екатеринбурге, где живет половина населения региона. Коронавирус обнаружили у жителей Артемовского, Артинского и Асбестовского городских округов, Белоярского и Берёзовского городских округов, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Режа, Талицкого и Шалинского городского округа. Всего с начала пандемии в области заболели 84 083 человека.

За сутки скончались еще 9 человек, всего умерших от коронавируса – 2847. Среди тех, кто проходит лечение, состояние почти трехсот человек в настоящее время остается тяжелым. «Состояние 286 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 78 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 670. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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