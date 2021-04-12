7-летнюю девочку госпитализировали после падения с лошади на Плотинке

В Екатеринбурге 7-летняя девочка упала с лошади, из-за того что животное повело себя неадекватно. Ребенок катался на лошади на Плотинке, где массово предлагаются такие услуги. По факту инцидента начата доследственная проверка.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, девочка вместе с мамой гуляла в центре Екатеринбурга. Ребенок попросил прокатиться на лошади за деньги: услуги на Плотинке предоставляли сразу несколько частников.

«После того как ребенок был посажен на лошадь, животное повело себя непредсказуемо, и вскоре девочка упала. На место происшествия была вызвана скорая помощь, сотрудниками которой ребенок доставлен в одну из городских больниц», – сообщили в пресс-службе.

Степень тяжести травм девочки предстоит установить. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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