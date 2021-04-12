Электропоезда «Ласточки» свяжут Нижний Тагил и аэропорт Кольцово

С 17 апреля скоростные поезда «Ласточка» начнут курсировать по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Рейсы будут выполнять ежедневно, а время пути составит 2 часа 22 минуты, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

По расписанию электропоезд № 7073 будет отправляться со станции «Аэропорт» в 02:55 и прибывать в Нижний Тагил в 05:17. Электропоезд № 7074 будет отправляться из Нижнего Тагила в 20:23 и прибывать в Кольцово в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки: Екатеринбург-Пассажирский, остановочный пункт ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск.

В СПК отметили, что перед каждым рейсом «Ласточки» проходят обязательную санитарную обработку и дезинфекцию. Проводники в вагонах работают в масках и перчатках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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