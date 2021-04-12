ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по делу о смерти Бакшеева

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу уральского юриста Юлии Федотовой по факту ненадлежащего расследования смерти Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом. Он скончался в Межобластной туберкулезной больнице № 19 ФСИН в Ростове-на-Дону. Несмотря на ходатайства его защитников, которые также представляли в суде интересы его супруги Натальи, Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели заключенного. Тогда Федотова обратилась в ЕСПЧ, приложив к жалобе несколько посмертных фотографий своего подзащитного – на снимках видно, что на теле есть следы побоев.

Напомним, в июне 2019 года житель Краснодара Дмитрий Бакшеев был приговорен к 12,2 года заключения – суд признал его виновным в убийстве Натальи Вахрушевой и в надругательстве над ее телом. Сам кубанец вины не признал, защита пыталась оспорить приговор сначала в вышестоящей инстанции, но неудачно, хотя юристы Юлия Федотова и Алексей Аванесян сообщали, что провели собственное расследование и установили предполагаемых убийц, используя данные биллинга и детализации звонков с телефона жертвы и своих подзащитных. Европейский суд по правам человека жалобу на приговор не зарегистрировал, сообщила «Новому Дню» Юлия Федотова.

Вместе с Бакшеевым была осуждена и его жена, которую суд приговорил к десяти годам заключения, признав виновной в подстрекательстве к убийству. Некоторые СМИ называли семью «кубанскими каннибалами», хотя обвинения в каннибализме им не предъявлялось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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