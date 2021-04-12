Екатеринбургские инженеры займутся разработкой «начинки» для российских многоразовых ракет

НПО автоматики займется разработкой системы управления для первых возвращаемых ступеней легких и средних ракет российского производства. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор предприятия Андрей Мисюра. По его словам, пока этот проект находится на стадии научно-исследовательских работ. То есть пройдет еще как минимум два года, прежде чем будут созданы первые опытные образцы многоразовых ракетных ступеней. «На сегодня сроки изготовления образцов еще не определены», – сообщил Мисюра.

Екатеринбургское предприятие участвует в нескольких инновационных проектах Роскосмоса.

В частности, НПО автоматики завершает опытно-конструкторские работы по созданию систем управления для ракеты-носителя «Союз-5», которая в будущем заменит ракету «Союз-2». Кроме того, уральские разработчики заняты созданием усовершенствованных бортовых компьютеров, которые смогут решать сложные задачи, например, при приземлении на поверхность разных космических объектов. Также инженеры работают над цифровыми «мозгами» системы спасения космонавтов перспективного пилотируемого корабля «Орел» (бывшая «Федерация»). Еще один проект связан с разработкой системы управления ракетной ступени с двигателем на сжиженном природном газе – новом виде космического топлива.

«Это совершенно другой уровень. Создаются цифровые системы, более высокотехнологичные в производстве, они дешевле и легче. В них применяются более современные материалы и технологии изготовления, которые исключают негативное влияние человеческого фактора. В космосе Россия остается конкурентноспособной, наша промышленность не утратила передовых позиций. Мы конкурируем с такими глобальными сверхдержавами, как Китай и США. У нас сильные позиции, более того, эти страны постоянно заказывают наши услуги в космосе», – отметил Андрей Мисюра.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день НПО автоматики является ведущим российским предприятием по разработке беспилотных систем управления для ракет-носителей. Кроме того, компания разрабатывает гражданскую продукцию с применением технологий искусственного интеллекта. Так, например, появился электронный ассистент для водителя сельскохозяйственной техники, который позволяет более точно управлять машиной. Кроме того, в Академическом районе предприятие запустило пилотный проект по распознаванию лиц и номеров автомобилей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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