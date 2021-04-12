В больничной каше нашли мышиный хвост

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку по шокирующему факту: в каше для пациентов ДГБ № 15 нашли мышиный хвост.

«По поступившей из СМИ информации о наличии в каше для пациентов ДГБ № 15 (Екатеринбург) посторонних включений (мышиного хвоста) Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится контрольно-надзорное мероприятие в отношении лечебного учреждения и организатора питания.

В ходе проверки будут выяснены причины и условия, которые могли способствовать данному правонарушению (попаданию постороннего предмета в блюдо)», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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