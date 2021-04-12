Уральское предприятие разрабатывает космические двигатели на экологическом топливе

Научно-исследовательский институт машиностроения в Нижней Салде участвует в разработке космических двигателей малой тяги на экологически безопасном топливе. Речь идет о таких компонентах, как кислород-метан, кислород-водород и кислород-керосин.

«В этих проектах мы используем наши наработки, которые были во время создания «Бурана» (советский многоразовый транспортный космический корабль, разработанный в конце 1980-х, – прим. ред.). Тогда был проект первого жидкостного двигателя на кислороде и керосине. Но надо понимать, что это затратные вещи, так как топливо взрывоопасное, требует длительного изучения и безопасных условий испытаний. Но на нашем предприятии такая инфраструктура для испытания есть – осталась еще со времен «Бурана», – рассказала директор НИИ машиностроения Елена Матвеева.

На предприятии гордятся тем, что создают космические двигатели, что называется, с карандаша. То есть через НИИМаш проходит весь процесс: от конструкторской идеи до технического испытания изделий.

«Наши разработки очень длительные, цикл создания двигателей занимает 5-6 лет. Мы участвуем в программах выведения ракет на орбиту, создания аппаратов для освоения Луны и других планет Солнечной системы, радиоизучения дальнего космоса. Конечно, все идет от запроса. Как только появится хорошая космическая программа с финансированием, мы сразу начнем заниматься разработкой двигателей. Сегодня все находится на этапе научно-исследовательских работ», – подчеркнула Елена Матвеева.

В настоящее время 174 двигателя от уральского предприятия работают на Международной космической станции. Они отвечают за ориентацию МКС и стыковку с кораблями. В 2020 году НИИМаш продлил срок эксплуатации двигателя 11Д428 до 2024 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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