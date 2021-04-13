Путин назначил на Среднем Урале новых судей

Президент Владимир Путин назначил в Свердловской области двух председателей судов и нескольких судей.

Как сообщается на сайте правовой информации, председателем суда города Лесного назначен Игорь Макаров, Синарского райсуда города Каменска-Уральского – Алексей Сержантов.

Кроме того, президент назначил нескольких судей районных судов Свердловской области: Александра Бабинова – в Богдановиче, Татьяну Евдокимову – в Железнодорожный суд Екатеринбурга, Татьяну Башкову – в Нижнетуринский районный суд, Веру Обухову – в Октябрьский райсуд Екатеринбурга, Наталью Павлову – в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, Елену Зиннурову – в Первоуральский горсуд.

Москва, Лесной, Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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