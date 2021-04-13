В двух екатеринбургских ТК откроются пункты вакцинации против Covid-19

На этой неделе в двух екатеринбургских торговых центрах – «Омега» на пр. Космонавтов, 41, и «О'кей» на ул. Бабушкина, 2а, откроются пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Новому Дню» в Городском центре медицинской профилактики, в ТК «Омега» можно будет поставить прививку в среду, 14 апреля, с 16:00 до 19:00. В гипермаркете «О'кей» пункт будет работать в четверг, 15 апреля, так же с 16:00 до 19:00.

Предварительная запись не нужна. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и анкету. Правильно заполнить документы помогут волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа.

Затем пациентов осмотрят терапевты ЦГКБ № 23: они измерят артериальное давление, температуру и зададут вопросы о состоянии здоровья. При отсутствии противопоказаний желающим вакцинироваться поставят первый компонент вакцины «Спутник V» и выдадут направление на ревакцинацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

Путин назначил на Среднем Урале новых судей. / 13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Перелеты из России в Турцию останавливаются до 1 июня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»