На Среднем Урале ждут усиления паводка: реки вскрылись досрочно (ФОТО)

Синоптики предупреждают об ухудшении паводковой обстановки. В выходные началось половодье в большинстве рек юго-запада области, в Сосьве. В реках бассейнов Туры, Ницы, Пышмы половодье продолжает активно развиваться, уровень воды в них повышается на 10-30 см в сутки. Из-за аномально теплой для апреля погоды многие реки вскрылись на неделю раньше положенного – Пышма, притоки Ницы, некоторые притоки Чусовой, Тагила, участки Уфы. У многих других рек у берегов видны открытые участки воды, есть подвижки льда, на некоторых реках западной части региона вода течет поверх льда.

Затор в районе гидрологического поста р. Нейва – пос. Кировское 12 апреля. Фото: Е.Г. Черных

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в реке Нейве около села Кировское образовался затор льда ниже наблюдательного пункта, из-за чего уровень воды резко поднялся до 1,5 метра за сутки. Это грозит затоплением моста. Такую же отметку превысил уровень воды в реке Туре в районе Туринска.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщал, что транспортное сообщение нарушено с 9 населенными пунктами, где проживает 1200 человек. В свежих сводках МЧС по Свердловской области сообщается, что разобран один низководный мост, жизнеобеспечение населения не нарушено. Более подробной сводки о паводке МЧС не публикует.

Судя по сообщениям в соцсетях жителей Талицкого, Ирбитского, Качканарского районов, Туринска, Байкалово и других территорий, где традиционно часть территории уходит под воду, пока все спокойно. Жители Махнево пишут, что затоплен автомобильный мост, но действует подвесной и железнодорожный. В Нижних Сергах обсуждают, что по улицам невозможно пройти и проехать из-за паводка, который случился прошлым летом – дороги на многих участках так и не восстановили, и они представляют собой поля грязи.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Свердловской области сохранится теплая погода, большая вода будет прибывать, максимальные уровни весеннего половодья ожидаются в реках бассейна Пышмы, притоках Туры и Ницы, местами на юго-западе области.

Фото предоставлены свердловским гидрометцентром

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

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