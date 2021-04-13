В Свердловской области снова растет заболеваемость Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса, в том числе 56 – в Екатеринбурге. Показатели заболеваемости Covid-19 впервые за неделю пошли вверх. Смертность остается высокой, за последние 24 часа скончались еще 16 пациентов с Covid-19. С начала пандемии от инфекции умерли уже 2 863 свердловчан.

По данным оперативного штаба, 282 больных находятся в тяжелом состоянии, 79 из них – на аппаратах ИВЛ. 1 663 пациентов лежат в больницах в состоянии средней тяжести. Общее число болеющих коронавирусом в регионе на сегодняшний день составляет 3 649 человек. За сутки уральские врачи выписали 142 пациента.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

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