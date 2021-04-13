В Екатеринбурге зацвели мать-и-мачеха и крокусы

В Екатеринбурге на фоне довольно теплой для апреля погоды появились первые цветы. Сообщения и фотографии мать-и-мачехи с прогретых солнцем газонов стали появляться в выходные. Сегодня очевидцы сообщают о том, что в центре города можно увидеть и распустившиеся крокусы. Как рассказали РИА «Новый День» в ботаническом саду Екатеринбурга, традиционно уральские первоцветы появляются на прогретых солнцем лесных опушках и на городских теплотрассах. Первыми расцветают подснежники, мать-и-мачеха и крокусы. Они очень неприхотливы и для того, чтобы вырасти, им требуется не так много тепла и света, как другим видам цветов. Вместе с ними появляется и первая трава.

Основная часть подснежников, особенно редкие сон-трава или ветреница уральская, появятся к майским праздникам, когда оттает и прогреется земля в хвойных лесах.

Напомним также, что текущее потепление носит кратковременный характер и уже к выходным температура вернется к обычным для апреля показателям – в районе пяти градусов выше ноля по Цельсию.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

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