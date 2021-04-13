Фонтаны в Екатеринбурге запустят через месяц

Теплая весенняя погода не повлияет на время запуска фонтанов в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, плановый срок включения гидротехнических сооружений после расконсервации – 15 мая. Запустить фонтаны раньше будет сложно, так как сначала необходимо провести работы по техобслуживанию оборудования, которые тоже занимают время.

Добавим, что в ближайшие три дня в Екатеринбурге ожидается ясная погода с температурой воздуха днем до +22. Однако, в пятницу, 16 апреля, придет резкое похолодание до +6. На следующей неделе возможны слабые морозы и снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

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