Свердловский эсер Жуковский рассказал о «мохнатых рылах» врагов Омской области

Депутат свердловского заксо от «Справедливой России» Андрей Жуковский, который уже несколько лет живет на два региона и возглавляет предприятие АО «Омскэлектро», прокомментировал СМИ информацию об обысках в компании его партнеров – ООО «Квантор-строй», а также в некоторых подразделениях омской мэрии.

«Та истерика, которая царит в некоторых проплаченных СМИ – это естественный процесс, это враги Омской области, которым вынули их мохнатые рыла из кормушки, в которой они питались много лет, – рассказал Жуковский порталу «Город55». – Наконец-то стали делать по закону, а не по их понятиям. Но мы доведём начатое дело до конца, несмотря на колоссальное давление со всех сторон».

Причина для столь резких высказываний следующая. Накануне омские «Коммерческие вести» сообщили, что 12 апреля сотрудники Следственного управления СК РФ провели в Омске следственные действия по нескольким адресам в рамках уголовных дел, связанных с капитальным ремонтом. В самом СУ СКР не отрицали и не подтвердили факт обысков.

Екатеринбург, Омск, Елена Владимирова

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