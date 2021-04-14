В Екатеринбурге ребенок на самокате угодил под машину (ФОТО)

В Екатеринбурге 11-летний подросток попал в ДТП – мальчик на самокате выкатился на дорогу. Авария произошла накануне около дома № 17 по улице Феофанова, на нерегулируемом перекрестке Суходольская – Феофанова. Как рассказал водитель «Фольксваген Поло», который сбил ребенка, подросток внезапно появился на проезжей части. Скорость машины была около 30-40 км/ч, но избежать столкновения не удалось.

Со слов мамы пострадавшего, ее сын на самокате ехал из дома в школу. Она уверяет, что обычно он переходит дорогу по пешеходному переходу, примерно в 100 метрах от того места, где случилось ДТП, но вчера торопился на урок и поэтому изменил маршрут. У мальчика ушибы мягких тканей обоих коленных суставов.

В ГИБДД напомнили, что люди на самокатах по ПДД являются пешеходами, выезжать на проезжую часть на таких устройствах нельзя. «Родители должны постоянно проговаривать с детьми о том, что безопаснее переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Перед тем как отпустить ребенка на улицу на самокате или велосипеде, необходимо провести с ним инструктаж о том, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться и перейти дорогу пешком», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Это уже второе за апрель ДТП с участием человека на самокате. В первом случае под машину угодил взрослый. Добавим, ежегодно весной и летом на самокатчиков и велосипедистов жалуются и пешеходы, которых сбивают на тротуаре или проезжают им по ногам. Но в сводки ГИБДД такие случаи практически никогда не попадают, так как фактически в таком случае это не ДТП, а инцидент между пешеходом и пешеходом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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