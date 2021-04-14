Уральским медикам покажут ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» (ФОТО)

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка специально для медработников представит в Екатеринбурге ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Эта постановка по мотивам сказки Пушкина собрала в себе новейшие световые технологии и 3D-эффекты – красочную стенографию, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. Музыку для шоу написали композитор Роман Игнатьев и музыкальный дуэт Sunny from the Moon, а партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Алексей Сеченов (Фарлаф), Татьяна Шаманина (Наина), Никита Поздняков (Ратмир) и Александр Поздняков (Финн, Рогдай, Голова).

Зрителями шоу станут медработники с семьями и волонтеры, в свободной продаже билетов не будет. Такой подарок врачам сделали учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. «Этот год признан в Свердловской области Годом медика, поэтому учредители фонда решили выйти за рамки поддержки больниц оборудованием и средствами защиты и подарить врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи и волонтерам из Екатеринбурга праздник, на который можно сходить с семьей», – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Татьяна Навка, которая в своем шоу исполняет роль Людмилы, отметила, что роль медиков в борьбе с пандемией переоценить сложно. «Невозможно оценить вклад медиков и волонтеров в жизнь каждого из нас, в жизнь, которая вновь начинает играть яркими красками вне стен наших домов. Сейчас как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что встреча с Русланом, Людмилой, Черномором и другими персонажами шоу подарит гостям хорошее настроение, даст необходимый глоток воздуха и зажжет огонек счастья в глазах», прокомментировала олимпийская чемпионка.

Шоу состоится 20 апреля в КРК «Уралец» с учетом требований Роспотребнадзора по количеству зрителей в зале – билеты будут распределяться Министерством здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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