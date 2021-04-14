В Свердловской области скончались еще 17 пациентов с Covid-19

На Среднем Урале остается высокой смертность от коронавируса на фоне снижения темпов заболеваемости. За минувшие сутки скончались еще 17 пациентов с диагнозом Covid-19. Общее число жертв достигло 2 880 человек.

Всего за день было зарегистрировано 125 новых случая коронавируса. В Екатеринбурге выявлен 41 заболевший, остальные – в 24 муниципалитетах Свердловской области.

Общее число пациентов в тяжелом состоянии ненамного снизилось (264 человека), но количество больных на ИВЛ возросло (84 человека). В состоянии средней тяжести в больницах находится 1 651 свердловчанин, сообщает оперативный штаб. Всего на сегодняшний день коронавирусом болеет 3 621 житель области. Уральские врачи за последние 24 часа выписали 136 пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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