Коммунальщики устроили пылевую бурю во дворе жилых домов (ВИДЕО)

В Екатеринбурге дома на улице Онежкской попали сегодня под пылевую бурю – виной тому коммунальщики, решившие почистить двор. Как рассказали «Новому Дню» жильцы домов, сегодня днем к ним приехал трактор, подметать улицы. Он проехал по двору с опущенной щеткой, но почему-то без воды. Из-за этого все, что оседало на дороге за зиму, поднялось в воздух. Таким образом техника «промела» двор несколько раз, затем тракторист все-таки съездил за водой.

Трактор устроил пылевую бурю во дворе

В ТСЖ «Онежская, 6», которая обслуживает двор, агентству пояснили, что трактор пригнали от соседней стройплощадки. «Рядом идет стройка, у них предусмотрена уборка вокруг своей территории и они решили убрать вокруг наших домов. Не знаю, почему он был без воды. Нам уже звонили жильцы, потом он воду набрал», – прокомментировал представитель товарищества.

Добавим, апрель в Екатеринбурге объявлен месячником чистоты. Как ранее заявляли в пресс-службе мэрии, город должен стать чистым к 24 апреля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман

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