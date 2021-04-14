Главный эпидемиолог УрФО: «Коронавирус с нами навсегда, надо привыкать носить маски»

России в целом, как и большинству регионов страны, потребуется больше года, чтобы привить от коронавируса хотя бы половину населения. При этом, скорее всего, коронавирус не исчезнет, а останется навсегда. Об этом рассказал главный эпидемиолог УрФО Александр Марченко на форуме «Здравоохранение Урала».

По данным специалиста, на 10 апреля 2021 года Россия входит в топ-10 стран по количеству поставленных прививок, однако страна находится только на 45-м месте по проценту вакцинированного населения. Чтобы привить половину россиян – при сохранении нынешних темпов вакцинации – потребуется еще почти 13 месяцев.

«Надо наращивать темпы вакцинации. Но в ситуации, когда в европейских странах [растет заболеваемость], особенно нас тревожит Турция, где отдыхают граждане нашей страны, необходимо усиливать мероприятия по предупреждению завоза новых штаммов возбудителя на территорию России», – подчеркнул Марченко.

Он пояснил, что «возможно, необходимо ограничивать выезд в неблагополучные регионы и усиливать режим въезда – даже вплоть до введения 14-дневной изоляции и двойного обследования на носительство генетически измененных, новых штаммов коронавирусной инфекции».

«Время показывает, что вирус с нами навсегда, нужно научиться с ним жить, с помощью вакцин, с помощью изменения своего поведения. Мы должны будем носить маски, перчатки, избегать массовых мероприятий, где могут быть суперраспространители, проводить все мероприятия, которые регламентируются Роспотребнадзором, Минздравом и региональными властями», – отметил специалист.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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